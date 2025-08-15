La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La possibile cessione di Manu Koné, seppur dolorosa sul piano tecnico, potrebbe aprire scenari interessanti per la Roma. I circa 40 milioni ricavati dall’addio del francese permetterebbero ai giallorossi di puntare con decisione a Jadon Sancho, talento del Manchester United in scadenza nel 2026, capace di accendere l’entusiasmo della piazza. Parallelamente, il direttore sportivo Massara lavora anche su Leon Bailey dell’Aston Villa, protagonista di un’ottima prova contro la Roma nell’amichevole di Walsall persa 4-0 dieci giorni fa.

A due settimane dalla chiusura del mercato, Gasperini – allenatore da sempre attento alla qualità e al numero dei suoi attaccanti – vuole rinforzi di spessore sulle fasce. Per finanziare gli acquisti, però, il club è costretto a vendere, nonostante il saldo di mercato sia attualmente di soli -3,1 milioni di euro. La corsia sinistra, a lungo monitorata con i nomi di Echeverri ed Eguinaldo, sembra ora destinata a un doppio colpo: Sancho in pole, con Bailey come ulteriore rinforzo offensivo.