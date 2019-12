Roma alla texana. Friedkin nuovo proprietario per 955 milioni

La Roma, da oggi, inizierà una nuova vita: quella segnata dal nome di Dan Friedkin. L’accordo con Pallotta è stato trovato nel primo pomeriggio, mancano ancora i contratti, si inizierà a scriverli oggi e occorrerà un mese al massimo, perché tutti adesso hanno fretta di sancire quello che da ieri è il futuro della squadra giallorossa. Gli effetti si vedranno fin dal mercato di gennaio. Friedkin ha voglia di farsi notare, un colpo almeno per far sapere che la musica è cambiata. La sua Roma ripartirà dalla dirigenza attuael. Ad affiancarli ci sarà un rappresentate del nuovo proprietario: il figlio Ryan che sta già studiando da “presidente“. Vivrà a Roma sanando l’arcaico vizio che i tifosi rimproveravano a Pallotta. Il bostoniano ha ceduto dopo un pressing durato due mesi e che a cavallo di Natale ha subito un’accelerazione significativa. Pallotta ha detto ai suoi fedelissimi “Mi sono fatto vecchio“, spiegando l’addio parziale, terrà almeno il 3%, a quella Roma presa in una sorta di asta prefallimentare da Unicredit e che ha portato fino alla semifinale di Champions. Difficile dire se Friedkin acquisterà il 100%, ma di certo si lavora sul controllo per avere margine per oprare anche con investimenti. L’operazine con l’aumento di capitale garantirà stabilità, ma potrebbero entrare anche ulteriori risorse. I tifosi sognano e festeggiano. Lo scrive La Repubblica.