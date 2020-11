Roma, all in di Fonseca nella corsa Champions

Il Messaggero (S.Carina) – L’all in della Roma è sul campionato. A confermarlo ci ha pensato domenica sera Fonseca: “Dobbiamo renderci conto che Dzeko, Pedro e Mkhitaryan non sono ragazzini… Devo gestirli durante la settimana, consentendo loro di riposare“. La Roma, quindi, punta tutte le sue fiches per tornare in Champions. Fonseca la sua scelta l’ha fatta e non intende tornare indietro. Una decisione agevolata anche dal sorteggio favorevole in Europa League che permette di far crescere i giovani in rosa. Le due stagioni senza Champions hanno aggravato in modo considerevole i conti del club a tal punto che a fronte del rosso in bilancio, l’aumento di capitale di 150 milioni passerà a 210 con l’ok dell’assemblea dei soci. Togliendo il 3-0 a tavolino contr il Verona, la Roma ha un punto in più rispetto allo scorso anno. In un torneo al momento senza padroni, Fonseca prova a dare continuità ad un gruppo che in campionato non perde ormai da 14 gare. Il ritorno di Smalling ha regalato sicurezzaal reparto difensivo e non sembra un caso che la Roma non abbia preso gol per la seconda partita consecutiva dalla sua entrata. Lì davanti, poi, la soluzione è semplice: basta far arrivare il pallone ai tre tenori. Degli 11 gol siglati, 6 sono della premiata ditta Dzeko-Pedro-Mkhitaryan.