Roma, al debutto Pedro ci sarà

Corriere dello Sport (R.Maida) – Subito Pedro. Ok, non proprio immediatamente, ma in tempo per quando sarà necessario. Gli ultimi controlli alla spalla operata dopo la lussazione riportata nella finale di Coppa d’Inghilterra hanno dato un esito molto confortante. Fonseca potrà già schierarlo a Verona, al debutto stagionale. Il primo (e finora unico) rinforzo dell’estate si sta allenando di buona lena a Trigoria in questi primi giorni. Per precauzione verrà esentato dal test di sabato contro la Sambenedettese ma potrebbe giocare già qualche minuto nella successiva amichevole, il 12 a Frosinone, per testare l’intesa con i compagni che nel frattempo saranno tornati dai tour con le rispettive nazionali. Fonseca intende utilizzare Pedro come ala o al massimo come trequartista. Nel 4-2-3-1 renderebbe al massimo.