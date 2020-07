Roma, agosto il mese della verità

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Agosto sarà il mese della verità, tutti sono convinti che in questo mese la società passerà di mano. L’unico interlocutore in grado di chiudere in tempi brevi resta Friedkin, che ha già presentato tre offerte e completato la due diligence, che dovrebbe solo aggiornare, un’operazione che impegnerebbe i nuovi acquirenti per diversi mesi. Intanto la società è alla ricerca di un nuovo dirigente sportivo per la prossima stagione, considerato che l’addio di Morgan De Sanctis è vicino. Con Petrachi si andrà di fronte al tribunale civile, con la società giallorossa che punta alla risoluzione del rapporto per giusta causa. Il sogno resta Paratici, ma la Roma valuta anche il profilo di Burdisso, attuale ds del Boca Juniors, con il quale ha mantenuto buoni rapporti. Intanto Pedro ha giocato la sua ultima partita con il Chelsea e presto si trasferirà nella Capitale. In caso di addio di Smalling un altro volto per la Roma potrebbe essere Vertonghen, monitorato anche da Inter e Atletico Madrid. Per altri arrivi invece bisognerà aspettare le cessioni dei tanti giocatori che non rientrano più tra i piani di Fonseca.