La Roma è tornata a lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato, in programma sabato 30 agosto alle 20:45 sul campo del Pisa. Dopo l’esordio in Serie A, Gasperini deve fare i conti con qualche problema fisico all’interno della rosa.
Lorenzo Pellegrini ha svolto oggi un allenamento individuale a Trigoria, proseguendo il recupero dall’infortunio al retto femorale della coscia destra. Il capitano giallorosso potrebbe tornare domani ad allenarsi con il gruppo. Situazione più delicata per Leon Bailey: l’esterno giamaicano, arrivato in estate, ha riportato una lesione miotendinea allo stesso muscolo durante il primo allenamento con i giallorossi. Per lui previsti almeno 30 giorni di stop.
La squadra tornerà in campo domani per continuare la preparazione in vista della trasferta all’Arena Garibaldi.