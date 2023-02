Roma, affaticamento muscolare per Pellegrini. Verso il forfait con il Verona

Lorenzo Pellegrini avrebbe accusato un affaticamento muscolare, dopo la sfida di andata di Europa League contro il Salisburgo, che rischia di lasciarlo out con il Verona. José Mourinho non vorrebbe mai rinunciare al proprio capitano, ma in vista della sfida di di ritorno giovedì, contro la formazione austriaca, potrebbe lasciarlo fuori per precauzione. Lo riporta Jacopo Aliprandi, sul suo profilo Twitter.

