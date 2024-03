Paulo Dybala non è al meglio. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell’argentino direttamente da Trigoria: come riporta Angelo Mangiante su Sky Sport, l’attaccante giallorosso ha accusato un affaticamento muscolare che sarà da gestire e valutare nelle prossime ore. La Roma tornerà ad allenarsi nel primo pomeriggio, per effettuare la consueta rifinitura, e solo allora si saprà qualcosa in più.