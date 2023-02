Roma-Adidas, via libera per l’accordo: vinta la causa contro la New Balance

La Roma e l’Adidas presto insieme. È arrivata la luce verde per l’accordo tra il club giallorosso ed il marchio. La società capitolina ha infatti vinto un arbitrato internazionale contro New Balance.

La Roma era stata accusata di aver violato la clausola di prelazione prevista da contratto dopo che aveva trovato un accordo con Adidas. L’Arbitro Unico, però, ha ribadito come la clausola di prelazione sia stata rispettata: il contratto con l’azienda tedesca, infatti, sarebbe stato effettivo solamente se New Balance non avesse raggiunto le stesse cifre messe sul piatto da Adidas. Lo riporta calcioefinanza.it.