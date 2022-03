Roma, addio a Zaniolo? I giallorossi pronti a inserirsi nella corsa a Raspadori

gazzetta.it (M.Cecchini) – Una grande stagione e la caccia al Mondiale. La Roma ha messo nel mirino Giacomo Raspadori per la prossima stagione. Tutto questo qualora si verificasse la partita di Nicolò Zaniolo in direzione Juventus. L’attaccante del Sassuolo potrebbe essere il perfetto partner di Abraham nell’attuale 3-5-2 o se si dovesse tornare anche al 4-2-3-1. Il contratto di Raspadori scade nel 2024 e tante società hanno già bussato alla porta del Sassuolo. I giallorossi godono di ottimi rapporto coi neroverdi e non è escluso che nell’affare possano essere inseriti anche dei giovani del vivaio.