Mentre cresce l’attesa per la presentazione dei tre nuovi kit della Roma per la prossima stagione, emerge un dettaglio significativo: la prima maglia potrebbe debuttare senza un main sponsor. Secondo quanto riportato da Il Romanista, l’accordo con Riyadh Season è infatti in scadenza e, al momento, non risultano contatti o trattative per un possibile rinnovo. Il contratto, siglato due anni fa, sembra quindi destinato a concludersi senza ulteriori sviluppi. Tutto lascia pensare che, salvo colpi di scena, il club giallorosso scenderà in campo con una divisa “pulita”, in attesa di un nuovo partner commerciale.