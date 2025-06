La Roma dovrà rivedere i propri piani per il centrocampo. Mario Pasalic, uno degli obiettivi seguiti con attenzione dalla dirigenza giallorossa, sembra destinato a restare all’Atalanta. Il club capitolino aveva mostrato interesse per il centrocampista croato, esprimendo l’idea di riunirlo a Gian Piero Gasperini, con cui aveva condiviso stagioni brillanti a Bergamo. Ma il sogno, almeno per ora, sembra destinato a svanire.

Negli ultimi giorni sono arrivate conferme sempre più concrete, Pasalic è vicino a rinnovare il suo contratto con l’Atalanta, consolidando così il suo legame con la squadra nerazzurra. Un epilogo che, in realtà, era già nell’aria da tempo. Già la scorsa estate, il suo agente Marko Naletilic aveva anticipato che le trattative con il club bergamasco procedevano su binari sereni. “Siamo in ottimi rapporti con l’Atalanta e non credo ci saranno problemi. Il ragazzo è felice lì e si sente apprezzato da tutti. Credo che la storia continuerà a lungo.”

A confermare il tutto è stato anche Gianluigi Longari di Sportitalia, che su X ha annunciato l’imminente firma del nuovo contratto. Una notizia che chiude, di fatto, la porta a un possibile trasferimento nella Capitale.

Per la Roma si apre ora una nuova fase. Ghisolfi e lo staff dovranno individuare un’alternativa per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Il mercato è lungo, ma Pasalic non sarà parte della piazza.