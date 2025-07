La Roma continua a seguire con interesse Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i contatti tra i due club proseguono e la trattativa si basa su una cifra compresa tra 10 e 11 milioni di euro, a cui andranno aggiunti eventuali bonus. Nel frattempo, il Verona si sta muovendo per individuare un sostituto: non dovrebbe essere Unai Núñez, ma in caso di cessione di Ghilardi i gialloblù puntano comunque a rinforzare il reparto difensivo con un altro centrale.