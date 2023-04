Roma, Abraham verso il recupero contro il Feyenoord

Tammy Abraham potrebbe recuperare per il match di Europa League. L’attaccante inglese uscito nella gara di andata in Olanda al 58′ per un problema alla spalla, si è sottoposto agli esami per verificare la gravità dell’infortunio. Abraham ha riportato la lussazione della spalla destra, non ci sarà però bisogno di intervento chirurgico. Secondo quanto riporta Angelo Mangiante tramite Twitter, c’è ottimismo sulle sue condizioni. Tenta il recupero per il Feyenoord, ci sarà quindi la possibilità di vederlo in campo giovedì sera allo stadio Olimpico. In giornata ci saranno inoltre gli esami per Paulo Dybala per il problema all’adduttore che lo ha costretto al cambio sempre nel match europeo. Entrambi saranno assenti in campionato contro l’Udinese.