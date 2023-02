Il recupero per Tammy Abraham è realtà. L’attaccante inglese, come riportato da Sky Sport, potrebbe già tornare dopo l’infortunio subito alla palpebra inferiore di ieri sera contro il Verona. L’ex Chelsea potrà giocare la sfida di ritorno contro il Salisburgo con una maschera in carbonio che potreggerà l’occhio. A livello pratico l’utilizzo della maschera potrà essere limitante per il calciatore che potrà decidere di scendere in campo o partire fuori.