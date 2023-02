Buone notizie in vista della sfida di questa sera contro il Salisburgo. Tammy Abraham, stando a quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky, ha ricevuto l’ok da parte dei medici sulla disponibilità a partecipare al ritorno degli ottavi di Europa League. L’attaccante inglese è dunque atteso per giocare dal 1′ con la maschera in carbonio indossata nella rifinitura di ieri.