Tammy Abraham fa preoccupare l’ambiente giallorosso per le sue condizioni fisiche in vista di Juventus-Roma. Ieri l’attaccante è subentrato per poi lasciare il campo durante Inghilterra-Ungheria, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, a causa di un infortunio alla caviglia. Secondo quanto riportato da Sky, Abraham è atterrato a Roma.