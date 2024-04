Il Messaggero (S. Carina) – A pensarci bene, è capire soltanto da che punto di vista la si guarda. Perché 18′ e 30′ nel basket sarebbe una vita. Nel rugby, praticamente metà tempo. Per non parlare della pallanuoto, oltre metà partita.Nel calcio, invece, è un soffio. Poco meno del 20% che è sempre più dello 0,1% che Andreazzoli, ormai 11 anni fa, si diede come possibilità di restare alla guida della Roma. Daniele da quel punto di vista è al sicuro: al 100% sarà l’allenatore della Roma anche il prossimo anno. Meno certa è la corsa alla Champions.

Con il Bologna scappato a + 7, la corsa al quinto posto sembra ristretta a Roma e Atalanta, con la Lazio terzo incomodo che preferisce per ora restare a fari spenti. Lo spezzone di oggi è di quelli che può lasciare il segno. Perché vincere vorrebbe dire tornare a+4 su Gasperini (Che recuperera poi il match con la Fiorentina) e allontanare a +6 le velleità biancocelesti. A rendere ancora più strano l’epilogo di oggi è l’avvicendamento in panchina dell’Udinese.