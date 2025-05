Roma, a Trigoria si lavora per l’ultima di campionato: testa al Torino, tra speranze europee e incertezze fisiche

Ultimi preparativi a Trigoria in vista dell’ultimo atto della stagione. La Roma continua ad allenarsi con intensità in previsione della sfida decisiva contro il Torino, in programma nell’ultima giornata di Serie A. Un match che potrebbe sancire la qualificazione aritmetica all’Europa League ma che, in caso di un passo falso della Juventus contro il Venezia, potrebbe tenere viva la speranza Champions fino all’ultimo secondo.

Claudio Ranieri tiene alta la concentrazione in un gruppo che, se da una parte vuole chiudere al meglio una stagione altalenante, dall’altra fa i conti con una situazione fisica non ottimale per diversi elementi chiave.

Dalla seduta odierna emergono segnali positivi ma anche conferme poco confortanti sul fronte infortuni. Artem Dovbyk, attaccante ucraino, ha lavorato ancora in maniera individuale, ma è previsto il suo rientro parziale in gruppo già da domani. La sua presenza contro il Torino resta dunque in bilico, ma la speranza dello staff è di averlo almeno tra i convocati.

Più delicata invece la situazione di Paulo Dybala, ancora alle prese con le terapie per il recupero dal problema fisico che lo tiene fuori da diverse settimane. Con lui proseguono il lavoro personalizzato anche Lorenzo Pellegrini e Sangaré, entrambi in dubbio per l’ultima gara. L’assenza del capitano giallorosso, così come di Dybala, rappresenterebbe un’ulteriore difficoltà in una sfida che si annuncia tesa e combattuta.

Il destino, almeno per la massima competizione continentale, non è più completamente nelle mani dei giallorossi. Ma c’è ancora una possibilità, e la squadra vuole farsi trovare pronta.

Intensità, determinazione e spirito di gruppo: è questo il clima che si respira a Trigoria. Gli scatti della seduta odierna lo testimoniano, con il gruppo che continua a lavorare compatto per chiudere al meglio una stagione che ha visto alti e bassi, ma che può ancora regalare una soddisfazione importante.