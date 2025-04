Roma a passo da Champions

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ultima passerella a San Siro con una vittoria per Claudio Ranieri, che rilancia la corsa Champions della Roma. “Penso solo alla prossima partita con la Fiorentina, ha detto il tecnico. Non voglio promesse, come diceva Trapattoni: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”. Ranieri conferma la volontà di smettere a fine stagione: “Ho già riconsegnato il patentino a Coverciano”.

Vittoria dedicata ai tifosi: “Ci tenevamo a renderli orgogliosi”. Il tecnico ha vinto cambiando assetto: Koné a schermare la difesa, Soulé a tutta fascia, Shomurodov su Calhanoglu. “Soulé ha stoffa pregiata, è pratico e rapido”, ha spiegato Ranieri. L’argentino, decisivo ancora una volta, ha commentato: “Sono contento, devo continuare a dare il 100%. Ranieri e Dybala mi stanno aiutando molto”.