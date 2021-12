Roma, a giugno rivoluzione in attacco: spunta la pista Correa

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Tra gennaio e giugno la Roma è pronta a rivoluzionare anche l’attacco. I punti fermi sono Abraham, Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy che piace tanto a Mourinho. Per il mercato invernale molto dipenderà da Mayoral: se non andrà via da Roma la squadra resterà così con Felix ad incalzarlo. Se dovesse andare via la società tornerà sul mercato anche se è possibile che Mourinho continui a dare fiducia al ghanese che tanto bene sta facendo. In estate, però, le cose cambieranno. Mkhitaryan è in scadenza di contratto e potrebbe decidere di chiudere la carriera altrove. Carles Perez potrebbe cercare una squadra che lo faccia giocare di più, Mayoral è certo dell’addio e a quel punto la Roma potrebbe prendere un titolare forte da affiancare ad Abraham. A parametro 0 Pinto continua a seguire Azmoun dello Zenit, mentre dalla Spagna arriva la notizia dell’interesse per Correa dell’Atletico Madrid. Qua, però, la concorrenza è tanta.