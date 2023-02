Roma, a Cremona parte l’assalto al secondo posto

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Vendicare la clamorosa eliminazione in Coppa Italia e prendersi, seppure in coabitazione, il secondo posto in campionato. Vincendo domani sera a Cremona (ore 18.30, arbitro Piccinini, diretta tv su Dazn), la Roma potrebbe sfruttare l’occasione concessa dalla sconfitta dell’Inter a Bologna e consolidare la sua posizione nella corsa ad un posto in Champions League.

A Cremona, poi, i giallorossi hanno una tradizione favorevole, visto che l’unica sconfitta della storia è datata 9 marzo 1930 (1-0), dopodiché – da allora – hanno ottenuto cinque vittorie ed un pareggio. Le possibilità di proseguire la striscia positiva, insomma, ci sono tutte.

Ieri Mourinho ha incassato anche una buona notizia, cioè il ritorno di Abraham: l’attaccante inglese, infatti, ha tolto i punti di sutura alla palpebra sinistra e si è allenato insieme ai compagni, senza indossare la mascherina protettiva che aveva utilizzato nei pochi minuti in cui è sceso in campo contro il Salisburgo. A questo punto la sua presenza domani contro la Cremonese è possibile, condizionata ovviamente all’ok dei medici che dovranno valutarlo nelle prossime ore.