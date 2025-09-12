Leggo (F. Balzani) – La Roma di Gasperini si prepara ad affrontare un periodo intenso: sei partite in ventidue giorni fino alla prossima sosta, tra campionato ed Europa. Sarà un tour de force in cui il tecnico punta a sfruttare al massimo il fattore Olimpico, visto che quattro gare si giocheranno in casa, compreso il derby con la Lazio. Il dato fa ben sperare: nell’anno solare i giallorossi hanno collezionato nove vittorie e due pareggi davanti al proprio pubblico. A spingere la squadra ci sarà inoltre l’entusiasmo di uno stadio sempre sold out, con già oltre 61.000 biglietti venduti per Torino e Verona e la campagna abbonamenti europei chiusa in anticipo.

Sul fronte della rosa, Gasperini potrà contare praticamente su tutti gli uomini a disposizione. L’unico assente certo è Bailey, che punta a rientrare entro fine mese, mentre Wesley ha riportato solo un leggero sovraccarico muscolare e dovrebbe partire dalla panchina contro il Torino.

Il tecnico, almeno fino agli impegni europei con Lilla e Nizza, intende confermare gran parte dell’undici che ha superato Bologna e Pisa, ma le rotazioni non mancheranno.

In difesa Rensch e Wesley si alterneranno a destra, Tsimikas e Angelino a sinistra, con Ghilardi, Celik e Ziolkowski pronti a dare respiro a Hermoso, Mancini e Ndicka.

In mezzo al campo spazio anche a Pisilli, Pellegrini ed El Ayanoui per dare fiato a Koné e Cristante, mentre in attacco Ferguson resta il punto di riferimento dopo i gol segnati anche con l’Irlanda, affiancato da Dovbyk. Sulla trequarti Soulé è ormai una certezza. Mentre a sinistra si giocheranno una maglia Dybala, El Shaarawy e Baldanzi, in attesa del ritorno di Bailey.

Con numeri e alternative così, la Roma sembra pronta a reggere il doppio impegno, ma Gasperini guarda già a gennaio: servirà almeno un rinforzo di qualità per continuare a inseguire gli obiettivi più ambiziosi.