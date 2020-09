Roma, 4 gol per Willy. Ok Pellegrini-Micki

Corriere dello Sport (R. Maida) – Più che esuberi, esuberanti. Termina 4-1 per la Roma la seconda e penultima amichevole stagionale della Roma prima dell’esordio in campionato il 19 settembre contro il Verona. Decisive le reti di Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan, tutti nel primo tempo. Nel secondo il gol della bandiera dei ciociari targato Dionisi. Stesso copione della gara con la Sambenedettese: in assenza di Dzeko, Mkhitaryan ha giocato da centravanti ruotando con i giocatori dietro di lui, Pellegrini e Under. Replicata anche la difesa a tre con Cristante regista difensivo. L’iniziativa più toccante della serata però è avvenuta all’inizio: i capitani delle due squadre (Pellegrini e Brighenti) hanno consegnato le maglie delle rispettive squadre con scritto “Willy” alla famiglia del povero ragazzo brutalmente ucciso domenica a Colleferro. Un’iniziativa voluta dai giallorossi, squadra tifata da Willy, accolta fin da subito dal Frosinone.