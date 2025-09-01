Corriere dello Sport (L. Scalia) – La Roma viaggia a ritmi da scudetto, e lo dicono i numeri: 55 punti in 21 partite di Serie A nel 2025 (17 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta), meglio di tutti in Italia e dietro solo al Barcellona in Europa. Una crescita iniziata con Ranieri e proseguita con Gasperini, che ha aggiunto pressing e interscambiabilità a una rosa già solida.

La Roma ha vinto l’80% delle gare, con un solo ko in 11 trasferte, e soprattutto ha il primato europeo dei clean sheet: 13. Svilar è il simbolo di una difesa granitica, mentre Dybala e Soulé restano le stelle di un progetto che oggi domina in Italia e convince anche fuori dai confini.