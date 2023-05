La Roma celebra sul proprio profilo Twitter i 20 anni dalla prima rete in giallorosso dello storico ex, con il numero 16, ma in quell’occasione aveva il 27. “Il primo gol di Daniele De Rossi”, queste le parole che accompagnano il video della splendida conclusione di DDR, in quel Roma-Torino finito 3-1 con la doppietta di Cassano.

🔙 20 anni fa, oggi… 🥰 ☄️ Il primo gol di Daniele De Rossi 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/NrrHQeyITb — AS Roma (@OfficialASRoma) May 10, 2023