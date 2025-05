Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Open VAR, il format esclusivo di Dazn che analizza i più importanti episodi arbitrali della giornata. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è tornato a parlare del contatto tra Manu Koné e Mario Pasalic in Atalanta-Roma. Il centrocampista giallorosso era andato a contatto col calciatore bergamasco e il direttore di gara Simone Sozza inizialmente aveva virato sull’assegnazione del penalty, ma successivamente ha revocato la sua decisione in seguito alla revisione al VAR.

Questi i dialoghi avvenuti in sala VAR in contatto con Sozza:

“Ti consiglio una On-Field Review per revoca del calcio di rigore”, il richiamo della sala VAR a Sozza. “A toccare lo tocca. Per capire se c’è ammonizione…”, afferma l’arbitro. Interviene la sala Var: “Il contatto è minimo. Spetta a te dire se è ammonizione per simulazione. Lui si lascia andare, il difensore (Pasalic, ndr) non chiude mai l’intervento”. “Il contatto c’è ” spiega l’arbitro a Marten de Roon “Non è rigore ma non è neanche simulazione”. “Lo tocca, ma non è rigore”, dice a Matias Soulé.

“Dalla prospettiva dell’arbitro il contatto sembra un’altra cosa. Dunque, si può comprendere la scelta” spiega Rocchi . “Il Var propone una camera migliore, dando un punto di vista diverso da quello di Sozza e convince l’arbitro a cambiare decisione. Su questa tipologia di contatti abbiamo fatto un lavoro molto importante; secondo me siamo anche coerenti. L’obiettivo è ridurre i rigori leggeri, a fine anno tireremo le somme, ma i numeri sono ottimi. Attenendoci alla linea che stiamo seguendo, questo non può essere un calcio di rigore”.

La simulazione?

“Simulare è una cosa, il contatto è un’altra. Questo, ma non deve essere obbligatoriamente una simulazione. Non vorrei passasse il concetto che una simulazione serva a rafforzare una non decisione: la simulazione è una cosa importante. La revisione è stata un’ottima chiamata, in questo caso”.