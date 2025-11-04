Nuovo appuntamento con Open VAR, il format di DAZN in cui Gianluca Rocchi analizza gli episodi più discussi del campionato. Il designatore arbitrale ha commentato le decisioni della 9ª e 10ª giornata di Serie A, soffermandosi anche su due episodi che hanno coinvolto la Roma, nelle sfide contro Parma e Milan.

Rocchi ha difeso la scelta di annullare il gol di Soulé nella partita contro i ducali, spiegando la valutazione del VAR: “A differenza di Milan-Pisa, in questo caso c’è un impatto davanti al portiere sulla linea di porta. Il VAR ha lavorato bene, seguendo le nostre indicazioni. Il pallone va verso il calciatore in fuorigioco, l’impatto ha quindi una parte fondamentale”.

Sull’episodio relativo a Fofana, non ammonito in occasione del rigore concesso ai giallorossi a San Siro, Rocchi ha chiarito: “Su questa tipologia di fallo tendiamo a punire solo con il rigore, perché non c’è un’intenzionalità chiara. Guida ha fatto un’ottima gara, prendendo due decisioni corrette: prima un fallo fuori area con giallo, poi il rigore. Sul fallo di mano non è previsto un ulteriore provvedimento disciplinare”.