Rocchi e la lite col Napoli: “Non era di mia competenza”

Il Tempo (F. Biafora) – Continua la battaglia legale tra Roma e Napoli rispetto al mancato distanziamento delle norme anticovid da parte della panchina giallorossa per la gara del San Paolo della scorsa stagione. Ieri la Procura Federale ha chiesto una proroga del procedimento aperto nei confronti del ds azzurro Giuntoli dopo la lettura della memoria difensiva del team manager giallorosso Gombar. Un documento presentato nell’ambito del procedimento parallelo che lo vede deferito insieme a Fienga e Manara per responsabilità oggettiva. Lo scorso 4 agosto è stato sentito anche l’arbitro Rocchi che ha confermato di aver sentito le liti del pregara ma di non essere intervenuto in quanto materie di non sua competenza.