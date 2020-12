Rocchi difende Maresca e dà la colpa a Fonseca

Corriere della Sera (G.Piacentini) – La Roma, domenica, ha manifestato il suo disappunto per l’arbitraggio di Maresca nella gara contro il Sassuolo e di certo le parole di ieri dell’ex arbitro Gianluca Rocchi non hanno fatto piacere ai dirigenti giallorossi. «Al di là dell’episodio ci sono state molte decisioni corrette da parte dell’arbitro». Rocchi difende Maresca anche se la Roma contesta tutta la direzione di gara. «Quando c’è una decisione non del tutto corretta ci si concentra solo su quella. Nel complesso è stata una giornata positiva. Fonseca ha protestato per decisioni meno sbagliate di quello che pensava. Affrontare l’arbitro in quella maniera può portare a delle conseguenze, bisogna essere più freddi».