Durante l’ultima puntata di Open VAR, il programma di DAZN dedicato all’analisi degli episodi arbitrali, è stato esaminato il cartellino rosso mostrato a Santiago Gimenez per la gomitata a Gianluca Mancini durante Roma-Milan, episodio non visto in campo ma individuato grazie al VAR. A intervenire sull’accaduto è stato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha commentato così la decisione:

“Si è trattato di un fallo a palla lontana, un gesto non bello alle spalle dell’arbitro. Una chiamata corretta, forse abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto noi, forse non sono stato così chiaro io. Questa è la strada da seguire, l’abbiamo fatto anche in Lazio-Juventus (Kalulu, ndr). L’intensità in questi casi non sempre può essere pesata. Gimenez ha sbagliato. Questi gesti vanno disincentivati. Anche il contatto Beukema-Gabbia nella finale di Coppa Italia era da rosso. Andava punito il gesto. Anche se il tocco era meno intenso, ma conta poco. Dobbiamo punire il gesto. Noi diamo delle linee guida, quando siamo all’interno dei binari siamo coerenti.”