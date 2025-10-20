Durante l’inaugurazione della nuova curva del Campo dei Miracoli a Corviale, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha rilasciato dichiarazioni a Francesco Iucca Calciomercato.it sul progetto del nuovo stadio della Roma. Interpellato sul tema, Rocca ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, definendola una “contaminazione positiva”, soprattutto dal punto di vista economico.

“Anche questa è una contaminazione positiva? Sì, anche se soprattutto economica, importante. La Regione ha una responsabilità sull’impatto ambientale e tutti gli uffici stanno verificando che lo stadio si possa fare. Però è importante che Roma e Lazio abbiano il loro stadio”.