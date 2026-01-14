Robinio Vaz sul post di addio al Marsiglia: “Grazie a voi marsigliesi per l’amore. Questa è una decisione importante per il resto della mia carriera”

Robinio Vaz saluta il Marsiglia e approda alla Roma.

L’attaccante classe 2007 si trasferisce alla Roma durante il mercato di gennaio e tramite un post su Instagram saluta la sua ex squadra, ringraziando De Zerbi e compagni per il viaggio che è stato:

“È ora di scrivere queste poche parole. Prima voglio ringraziarvi. Grazie alla società, allo staff, ai miei compagni di squadra, e in particolare a voi marsigliesi per l’amore, il supporto e l’energia che mi avete dato durante questo percorso. Indossare questa maglia è stato un orgoglio e un’esperienza che mi ha aiutato a crescere sia dentro che fuori dal campo. Conserverò ricordi forti di ogni momento trascorso qui. Oggi si apre un nuovo capitolo per me. Questa è una decisione importante per il resto della mia carriera, presa con rispetto e apprezzamento per ciò che ho vissuto a Marsiglia. Grazie di tutto. Vi auguro il meglio per il futuro. A presto”.