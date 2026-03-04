CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Che fine ha fatto Vaz? La mezz’ora giocata nel mese di febbraio, i 180 minuti consecutivi in panchina tra Cremonese e Juve e quel rimprovero di Gasperini per un atteggiamento non gradito durante il test contro la Lodigiani hanno acceso i riflettori su di lui. Tra gli acquisti del mercato invernale, il francese è quello che ha giocato meno, nonostante sia arrivato per primo.

L’ambientamento di un diciottenne al primo trasferimento all’estero, ovviamente, richiede tempistiche e cure particolari. E questo Gasp lo ha sempre saputo. I 25 milioni spesi per prelevarlo dal Marsiglia, però, rappresentano una cifra corposa che inevitabilmente alza l’asticella delle aspettative. È un peso col quale Robinio Vaz dovrà imparare a convivere il prima possibile.