Rizzitelli: “Sapete dove attaccarvi. Lo aspetto dal 15 gennaio”

Negli studi di Roma Tv per commentare la vittoria (2-0) della Roma nel derby, Ruggero Rizzitelli non è riuscito a contenere la gioia per il successo giallorosso. Queste le parole dell’ex attaccante della Roma: “Aspettavo dal 15 gennaio. Gli voglio dire attaccatevi a…, lo sapete a dove vi dovete attaccare“.

Leggi anche: Roma-Lazio 2-0, le pagelle: Mkhitaryan e Dzeko giganteggiano. Pedro accende la macchina del tempo. Fuzato imperioso

La data cui fa riferimento Rizzitelli è quella del derby dell’andata, quando le sue previsioni sulla vittoria della Roma divennero bersaglio di sfottò. Adesso, però, il vento è cambiato.