Rizzitelli: “Giallorossi molto più forti, anche all’andata hanno dominato”

Gazzetta dello Sport ( A. Pugliese ) –

Rizzitelli, stasera per la Roma non c’è alternativa alla vittoria?

“Direi di sì, è obbligatorio riuscirci, anche perché altrimenti si va fuori. Dovessi giocarmi anche solo un euro lo farei proprio sulla Roma, che è nettamente più forte. E la squadra di Mourinho lo ha dimostrato anche nella sfida di andata, dove il risultato le è stato avverso, ma sul piano del gioco i giallorossi sono andati molto meglio”

Che impressione le ha fatto nella sfida di andata questo Salisburgo?

“È sicuramente una buona squadra, ma la Roma mi sembra molto più forte. In Austria tutte le occasioni migliori le hanno avute i giallorossi. Il problema semmai è stato che non si è riuscito a far gol e se nel calcio non la butti dentro prima o poi rischi di subire. Anche perché dietro ogni tanto qualche errore capita. La Roma purtroppo non riesce a segnare ed a finalizzare tutto ciò che crea. Sul campo bisogna anche sapere essere cinici”

Tornano però a disposizione Pellegrini, Abraham e Dybala. Mourinho ha molte più soluzioni per far gol…

“Loro sono quelli che possono fare la differenza, che hanno la giocata decisiva. Dybala anche con qualche problemino è uno di quei giocatori che ti può inventare sempre qualcosa, anche sulle giocate da fermo. Pellegrini dovrebbe star bene, mentre Abraham bisognerà vedere come si troverà con la maschera, l’occhio è un punto fastidioso. Ecco, io allora spero che la qualificazione la decida Belotti: ci sta mettendo il cuore, la gente lo apprezza per il sacrificio, ma un gol lo sbloccherebbe. E nelle ultime due gare lo ha anche meritato”

Che Olimpico si aspetta?

“Basta ricordare i 24 sold out per capire di cosa stiamo parlando. Di solito si parla di dodicesimo uomo in campo, in questo caso siamo sempre in 13. La gente sa quanto vale la sfida di stasera, lo stadio sarà caldissimo”.