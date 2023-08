La Gazzetta dello Sport (E. Zotti) – Un ex attaccante della Roma, Ruggiero Rizzitelli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano, parlando del nuovo acquisto nel reparto offensivo, Azmoun. Ecco le sue dichiarazioni:

Rizzitelli, ecco il centravanti, era quello che si aspettava?

“Azmoun nel Leverkusen ha segnato poco, ne aveva fatti molti di più allo Zenit. È un giocatore di cui la Roma aveva bisogno, non si poteva restare solo con Belotti. Speriamo bene, io avrei preferito Zapata che conosce già la Serie A. Lui, invece, dovrà adattarsi”.

Alla prima un attacco anomalo per Mourinho.

“Lavora con i giocatori che ha, non fa lui il mercato. Si adegua a quello che gli offre la società, a maggior ragione con il fair play finanziario. Fortunatamente il Gallo ha risposto presente, segnando tre gol, visto che uno gli è stato annullato per questione di millimetri”.

L’attacco ora è completo?

“La Roma ha una buona rosa, mancava una punta. In giro ne erano rimasti pochi, speriamo solo che Azmoun torni quello che avevamo visto in Russia”.