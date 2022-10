Rizzitelli: “Abraham è troppo passivo. Dybala è arte, un capolavoro di Pinto. Zaniolo deve maturare”

La Gazzetta dello Sport – La parola chiave è “preoccupato”. Ruggiero Rizzitell guarda Tammy Abraham e si chiede cos’è successo: “Lo vedo come un pesce fuori d’acqua“. Rizzi-gol, 55 squilli con la Roma dal 1988 al 1994, analizza il rendimento dell’inglese e dell’attacco giallorosso: “È in difficoltà. L’anno scorso era più legato al gioco di Mourinho, ora lo vedo un po’ passivo. Non credo influisca la concorrenza di Belotti, anche perché se non riesci a gestire la pressione vuol dire che non puoi giocare in una grande squadra. Tammy è un ottimo attaccante, ha personalità“.

La certezza resta Dybala: “Un campione. Lo davano per finito e invece sta facendo la fortuna della Roma. Dopo lo stop con l’Atalanta, l’unico in stagione, ho sentito molta gente dire ‘ecco, ci risiamo’. E invece ha segnato a San Siro contro l’Inter e anche contro il Betis. Paulo è arte in movimento. Il capolavoro di Pinto“.

L’ultimo flash è su Zaniolo: “Deve maturare. Capire che i difensori sono furbi, dei figli di buona donna pronti a provocarti sempre. Nicolò è un talento assoluto che merita il rinnovo, ma deve restare calmo“.