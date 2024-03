La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Qualcuno dopo la vittoria di Monza l’ha definito un marziano, qualcun altro solo il normalizzatore. Come al solito in questi casi la verità sta in mezzo. Nel senso che Daniele De Rossi non è fantascienza, ma neanche un adulatore improvvisato. Di certo, invece, c’è una cosa: il tecnico della Roma ha dimostrato a tutti di essere un allenatore vero. Alla Roma ha portato la sua rivoluzione personale, cambiando tante cose, mettendoci il suo tocco personale. E i risultati gli stanno dando ragione. “Sognavo di partire così forte, ma dobbiamo ancora correre tanto“, ha detto a Monza, subito dopo la sesta vittoria in 7 gare di campionato.

De Rossi ha lanciato la sua rivoluzione a Trigoria iniziando dalla base, dal lavoro fisico e atletico. Tanto è vero che subito dopo la prima partita, quella con il Verona, ha giustificato così il calo nella ripresa: “Forse è colpa nostra (perché quando parla lo fa sempre al plurale per coinvolgere lo staff, ndr ), abbiamo aumentato i carichi e i ragazzi erano un po’ imballati”. Sta di fatto che oggi a Trigoria si lavora molto di più che con Mourinho, che invece faceva tutti lavori con la palla, con sedute meno intense e più corte (alcuni allenamenti di Daniele hanno sfiorato anche le due ore). Ma, soprattutto, a Monza la Roma ha tenuto bene il campo per tutta la partita, il che vuol dire che la condizione atletica adesso è sicuramente migliore di prima.

Contemporaneamente De Rossi ha iniziato a lavorare sulla mente dei ragazzi, parlando con tutti a livello individuale. Per motivare il singolo (è il caso di Pellegrini e Paredes, due fedelissimi), ma anche per fargli ritrovare fiducia ed autostima, che con Mou un po’ si erano persi. E anche sulla squadra ha iniziato a fare un lavoro di fino, a livello psicologico, cercando di infonderle un messaggio nuovo: “Per me la Roma è fort” il suo leitmotiv. Proprio per infondere un messaggio diverso da quello del suo predecessore, che invece parlava spesso e volentieri di “limitazioni”.