Rivali toscani: Mou prenota la rivincita

Il Tempo (A. Austini) – Il calendario del campionato come un tour della Toscana. La prima tappa nella Figline Valdarno di Sarri ha deluso le aspettative, ma c’è tutto il tempo per migliorare durante il viaggio: da Massa (Andreazzoli), passando per la Livorno di Allegri e la Certaldo di Spalletti fino a San Vincenzo, che ha dato i natali a Mazzarri, Mourinho continuerà a sfidare, uno di seguito all’altro, colleghi della stessa regione, da anni patria di grandi allenatori.

Coincidenza nella coincidenza, il caso vuole che tutti i rivali del portoghese siano stati suoi predecessori alla Roma (Spalletti in due momenti diversi e Andreazzoli) o abbiano sfiorato la panchina giallorossa.

Il primo impegno sarà contro l’ex collaboratore dell’attuale tecnico del Napoli, domani all’Olimpico arriva l’Empoli (riecco la Toscana… ) di Andreazzoli e la Roma ha bisogno di tre punti per cancellare, prima della sosta, il ricordo di un derby perso male e vissuto con una coda infinita di polemiche.

Con Cristante usurato dai tanti impegni ravvicinati e diffidato, Mourinho sta pensando se sia il caso di farlo rifiatare. Nella sfida allo Zorya gli è piaciuto molto Darboe, che si candida per giocare al fianco di Veretout almeno una porzione di gara. Dopo la sosta la Roma potrà misurare le sue reali ambizioni. In serie sfiderà la Juventus di Allegri, il Napoli capolista di Spalletti e il Cagliari di Mazzarri, per poi cimentarsi col Milan di Pioli. Lui che toscano non è, ma ha un passato da laziale. Per Mourinho si annuncia una lunga e avvincente battaglia.