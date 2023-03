Intervistato da Il Messaggero, in occasione della cerimonia per il cambio nome allo Stadio del Cagliari, che a 60 anni dal suo arrivo viene a lui dedicato, Gigi Riva ha rilasciato alcune parole sullo Special One. Ecco le sue dichiarazioni: “Mourinho ha personalità, temperamento, trasmette alla squadra il suo carattere. Chi era come lui ai miei tempi? Ognuno ha le proprie caratteristiche, Scopigno era l’opposto ad esempio. Mourinho nel suo genere è unico».