Il Messaggero(D.A) – La Roma dopo tre giorni di riposo è pronta a tornare a lavoro. Oggi pomeriggio è fissata la ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro il Torino. Tsimikas e Ziolkowski saranno a disposizione del mister per la prima volta. Torneranno dalle rispettive nazionali anche Celik, Mancini ed El Aynaoui.

Nei prossimi giorni tornerà Konè, il quale sta vivendo con la sua nazionale un periodo d’oro in cui sta venendo elogiato da compagni, dal ct Deschamps e dai quotidiani francesi. L’ultimo a tornare sarà Wesley, che scenderà in campo contro la Bolivia tra la notte di martedì e mercoledì.

Previsto oggi il ritornoin gruppo di Rensch, che ha recuperato da un problema al polpaccio, mentre toccherà attendere per Leon Bailey, sperando di rivederlo per la gara di Europa League contro il Nizza. Ieri era presente a Trigoria Lorenzo Pellegrini nonostante il giorno di riposo. Questo dimostra quanto la rosa giallorossa voglia trasmettere la fiducia a Gasperini, dando la loro disponibilità per preparare la gara di domenica 14 settembre contro il Torino al meglio.