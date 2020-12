Ritorna Pedro, subito Smalling

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – L’emergenza sta finendo e Fonseca può riprendere a lavorare con la squadra titolare. Probabilmente contro il Torino mancheranno soltanto Mirante, Mancini e Cristante. Torneranno Pedro e Smalling. Ci sarà anche Kumbulla che non lamenta infortuni muscolari. La difesa sarà quella vista nel secondo tempo di Bologna. In porta confermato Pau Lopez che domenica è stato poco impegnato, ma si è fatto trovare sempre pronto. Il primo intervento su Palacio è stato decisivo, poi un altro reattivo in un’azione fermata per fuorigioco. Pellegrini tornerà a centrocampo con Veretout. Davanti Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola sono in ottime condizioni. Mirante, invece, ha ancora qualche problema alla mano dopo aver riportato la lussazione a un dito in seguito a una parata in allenamento.