Ritorna Cragno. Olsen, e adesso?

Alessio Cragno, portiere infortunato del Cagliari, tornerà a breve dopo l’infortunio che l’ha tenuto ai box da inizio stagione. Ad annunciarlo è Giulini, patron rossoblu. Possibile un suo rientro già per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter del quattordici gennaio. Questo ritorno apre nuovi scenari e la sfida tra i pali è annunciata. Robin Olsen infatti ha sostituito più che egregiamente in questo arco di tempo l’assenza del compagno di reparto e ha contribuito notevolmente all’exploit dei sardi. Ha giocato in totale dodici volte dal primo minuto, collezionando sette vittorie, quattro pareggi, una sconfitta e per ben tre volte ha tenuto la porta inviolata. Il rilancio dello svedese ha quindi portato una notevole quantità di estimatori e qualora Cragno torni subito titolare la Roma, proprietaria ancora del cartellino dell’ex Copenaghen, potrebbe decidere di risolvere anticipatamente il prestito per provare a cederlo a titolo definitivo altrove anche per fare cassa. Lo riporta Il Corriere dello Sport.