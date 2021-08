Procede il ritiro della Roma il Algarve, Portogallo. I giallorossi si preparano ad affrontare il Belenenses, nell’amichevole in programma domani alle ore 12. Si unisce alla squadra in partenza per l’Estadio Municipal de Bela Vista anche Eldor Shomurodov, calciatore uzbeko proveniente dal Genoa, ufficializzato nella giornata di ieri, pronto a mettersi subito a disposizione del tecnico José Mourinho.