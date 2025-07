La Roma continua la sua preparazione in vista della nuova stagione sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Oggi, 25 luglio 2025, i giallorossi svolgeranno una seduta di allenamento pomeridiano al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. La squadra si è concentrata su aspetti tattici e fisici, in preparazione al prossimo impegno estivo.

Domani, sabato 26 luglio, la Roma partirà alla volta della Germania, dove affronterà il Kaiserslautern in un’amichevole di prestigio, il primo test di livello internazionale di questa fase pre-campionato. L’incontro, in programma alle ore 18, rappresenta un banco di prova importante per valutare i progressi della squadra, che sta assimilando le idee di gioco di Gasperini dopo le amichevoli a porte chiuse contro il Trastevere e l’UniPomezia.

Al termine della gara, la Roma farà subito rientro nella Capitale. Il calendario delle amichevoli estive è fitto: giovedì 31 luglio i giallorossi ospiteranno il Cannes al Tre Fontane, mentre sabato 2 agosto voleranno a Lens per sfidare i padroni di casa. Successivamente, la squadra si sposterà in Inghilterra per la fase finale del ritiro, con due match di prestigio contro Aston Villa ed Everton.