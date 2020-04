Controlli e ripresa. Squadre al lavoro in “luoghi chiusi”

La Gazzetta dello Sport (V. Piccioni) – «Nel confronto è emersa come raccomandazione che nella prima fase il “gruppo squadra” sia raccolto in un luogo “chiuso”, ovviamente sanificato e rispettoso di tutte le norme igieniche-comportamentali anche per coloro che non appartengono al gruppo ristretto». Con questa nota si è espresso la commissione medica della Figc, riunita nella giornata di ieri in videoconferenza. Un lungo ritiro, come quelli estivi, dopo aver sottoposto tutti ad esami accurati. Queste le linee guida del protocollo sanitario. Quando sarà possibile tornare ad allenarsi? Probabilmente ad inizio maggio, le norme di distanziamento sociale verranno allentate e inizierà il periodo di screening sui giocatori, per poi passare agli allenamenti veri e propri. Per il ritorno in campo si guarda alla data del 31 maggio, con il presidente della Figc Gravina che spiega: “Se e quando dovessimo avere luce verde per una graduale ripartenza, il mondo del calcio deve farsi trovare pronto”.