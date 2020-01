Ripresa amara. Attacco a secco e ora arriva la Juve

Il giorno dopo la sconfitta col Torino Fonseca ha deciso di confermare il giorno di riposo, senza richiami punitivi o allenamenti extra. Domenica all’Olimpico arriverà la Juventus e oggi il tecnico giallorosso affronterà con la squadra quello che non è andato. La Roma continua ad avere una enorme difficoltà davanti alla porta avversaria. I gol degli attaccanti arrivano col contagocce e Dzeko è apparso poco brillante in campo. I tifosi sono rimasti storditi dalla batosta contro il Torino e accusano i giocatori di aver preso l’impegno sottogamba. Per intervenire sul mercato Petrachi deve alleggerire il bilancio e in uscita ci sono Under e Perotti, se arrivano offerte congrue, mentre si spera di monetizzare da Nzonzi. Lo scrive La Repubblica.