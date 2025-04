La Gazzetta dello Sport (M. Pasotto) – Ora che nel cielo di Madrid le stelle sono diventate fioche – praticamente messo alla porta dal popolo blanco, triste conferma che la riconoscenza e il pallone il più delle volte abitano pianeti diversi -, perché non valutare anche un ritorno là dove quel cuore ha battuto forte in passato? Una domanda che può serenamente capovolta e, anzi, messa in questo modo potrebbe essere anche più verosimile: Milan e Roma, perché non pensare al vecchio amico? Chissà, magari è per questo che a Milano e Trigoria non hanno ancora scoperto le carte per la panchina della prossima stagione.

La Roma, dove si è messo in vetrina. O il Milan, dove si è comprato tutto il negozio. Messa insieme, l’avventura giallorossonera da giocatore conta qualcosa come 387 partite spalmate su otto anni nella Capitale (227 gare) e cinque a Milano (160). Successi ovunque, fra cui pietre angolari delle rispettive bacheche come lo scudetto ’83 a Roma. Un tecnico capace di generare microcosmi positivi, di cui Milan e Roma sono famelicamente in certa per darsi un progetto davvero chiaro e ambizioso.

Perché, è ovvio, in città lo accoglierebbero come il Messia, ma sarebbe uno sballo sportivo trasversale fino ai piani alti dei club. A Roma ambizioni rilanciate, anche se gravate dai paletti del fair-play finanziario. Luci e ombre in entrambe le piazze. Però, decisamente non posti qualsiasi.