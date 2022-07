Ripartenza Smalling: più che mai da leader

Corriere dello Sport (G.Marota) – Smalling vive una seconda giovinezza e si riscopre leader della Roma non soltanto dal punto di vista tecnico. Oggi Chris è una guida imprescindibile per i compagni, anche sotto il profilo emotivo e caratteriale: li trascina con le parole e con l’esempio quotidiano, prendendosi cura dei giovani e dei nuovi arrivati per farli sentire a casa. Quest’anno ha ritrovato Matic. I due sono molto amici e il centrocampista sta imparando tutti i segreti della Roma grazie a un cicerone d’eccezione.